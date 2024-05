Francesco Farioli officieel gepresenteerd als trainer Ajax: "We willen terug naar de basis"

Francesco Farioli is vandaag gepresenteerd als de nieuwe trainer van Ajax. Dat de 35-jarige Italiaan aan het roer zou komen te staan hing al een tijdje in de lucht, maar is nu officieel. Vanmiddag zette Farioli zijn handtekening onder een contract dat tot de zomer van 2027 loopt.

Verder is hij zich bewust van het feit dat er een hoop werk te doen is: "Maar we zijn al begonnen met de voorbereiding. We willen geen tijd verliezen en ons nu al klaarmaken voor de start van het seizoen, om Ajax terug te brengen naar de plek waar het hoort."

Francesco Farioli: "Ik ben erg blij om hier in Amsterdam te zijn, samen met de andere stafleden gaan wij ons vol overgave inzetten. We willen terug naar de basis en ons verbinden met hetgeen waar Ajax voor staat. Ook willen we nieuwe energie brengen met een positieve manier van werken en denken", vertelt hij.

De Italiaan staat bekend als een inventieve en tactisch sterke coach, maar wordt ook bekritiseerd vanwege zijn behoudende speelwijze. Die zorgde ervoor dat Nice met 29 tegengoals de minst gepasseerde defensie van Frankrijk had. Veel doelpunten leverde het alleen niet op. In een heel seizoen scoorde Nice slechts 40 keer in de competitie.

Farioli was het afgelopen seizoen trainer van Nice, waar hij precies een jaar geleden aan de slag ging. Onder zijn leiding eindigde de Zuid-Franse club als vijfde in de Ligue 1, het hoogste niveau in Frankrijk.

Ook is technisch directeur Alex Kroes enthousiast over de trainer na het voeren van gesprekken met hem. "Francesco is een trainer die gepassioneerd met zijn vak bezig is, die alles tot in detail doordenkt en zijn gedachten goed kan overbrengen op zijn ploeg."

Daarnaast is Kroes te spreken over zijn werkwijze en denkwijze over voetballen. "Je ziet zijn manier van werken en denken goed terug in zijn trainingen en tijdens wedstrijden. Uit alles blijkt dat Francesco een intelligente man is die goed met mensen om kan gaan en dat is ook een heel belangrijk onderdeel van het vak."

Jongste trainer sinds De Mos

Het gebeurt niet vaak dat Ajax een 35-jarige aanstelt als hoofdtrainer, maar uniek is het ook niet. De eerste vier trainers uit de clubgeschiedenis waren bijvoorbeeld allemaal jonger. De afgelopen decennia komt het bijna niet meer voor dat iemand die zo jong als Farioli is coach wordt bij Ajax. Dat gebeurde voor het laatst toen Aad de Mos (destijds ook 35) in 1982 werd aangesteld.