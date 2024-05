Vertragingen Noord/Zuidlijn na halve dag verholpen

Door een beschadiging aan de derde rail reden er vandaag veel minder metro's tussen Centraal Station en Noord. De vertraging kon oplopen tot drie kwartier. Inmiddels is de storing verholpen.

De beschadiging aan de derde rail, het onderdeel waar de metro zijn stroom van krijgt, werd ontdekt tijdens een nachtelijke controle ter hoogte van Noorderpark. Hierdoor kon er vanaf vanochtend, maar over één spoor gereden worden. Waardoor de rail beschadigd is geraakt, is onbekend.