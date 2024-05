Odebrug na meer dan een jaar open voor al het verkeer

We zijn weer terug bij de Odebrug. De brug gaat vandaag aan het einde van de dag na ruim een jaar werkzaamheden weer open voor al het verkeer. Er is meer ruimte voor fietsers en voetgangers doordat er één rijbaan is weggehaald . In Het Verkeer spreken we omgevingsmanager Ismay de Vries over de nieuwe verkeerssituatie.

We zijn aanwezig vlak voordat de brug weer opent. De laatste werkzaamheden worden verricht. "Dan kan je denken aan het instellen van het verkeerslicht en het opruimen van hekken", vertelt De Vries. "Als dat klaar is kan de brug weer open." De Odebrug moest aangepakt worden omdat de fietsroute onoverzichtelijk en gevaarlijk was. "Helaas zijn er meerdere ongelukken gebeurd, daarom hebben we de brug opnieuw ingericht."

De werkzaamheden aan de brug gingen niet onopgemerkt voorbij. Veel voorbijgangers stoorden zich aan de situatie. "Het is wel erg belemmerend. Maar het is Amsterdam hé, altijd aan het bouwen", vertelt een Amsterdammer. "Fietsend is het hier best gevaarlijk geweest met al die mensen die langslopen", vertelt een student van het conservatorium. Andere hadden er minder last van. "Het is lang in constructie geweest maar geen last van gehad", geeft een fietser aan. Toeristen zijn gelukkig altijd blij met de stad "Very nice, beautiful city", zegt een Braziliaanse vrouw op de vraag wat ze van de werkzaamheden vindt.

De veranderingen "De onoverzichtelijkheid kwam vooral door de dubbele oversteek, voor het fietsverkeer", legt De Vries uit. "Dat hebben we aangepast door het fietspad naar de oostkant te verleggen en te verbreden" Dit is gedaan door één rijstrook te verwijderen. Daarbij is de weg nu eenrichtingsverkeer. "Autoverkeer kan daarom niet meer vanaf de Ruijterkade via de Oostertoegang de stad in rijden." Auto’s vanaf de Geldersekade kunnen alleen rechtsaf, zodat er minder kruisend en doorgaand autoverkeer is. Hiermee is de doorstroming op de Prins Hendrikkade verbetert. Vanaf zondag 26 mei rijden de GVB dag- en nachtbussen weer in beide richtingen over de Prins Hendrikkade. Streekbussen rijden tot eind augustus nog tot stations Noord en Noorderpark en volgen vanaf september 2024 hun normale route naar Centraal Station.

De werkzaamheden aan de Odebrug zijn nu klaar. Maar er zijn nog genoeg andere werkzaamheden rond Centraal Station. Zo wordt er nog volop gewerkt aan de Prins Hendrikkade en gaat ProRail vanaf juli aan de slag bij de spoorbruggen aan de oostzijde van het Station.