Automobilisten ontgaat '30-markering' volledig op Diepenbrockstraat: "Ik zie blokjes"

De Diepenbrockstraat in Zuid is weer open na een lange renovatie. De rijbaan, maar ook de voet- en fietspaden zijn aangepakt. Een opvallende toevoeging is de nieuwe wegmarkering, die voor automobilisten van belang is: tijdens het rijden ziet de bestuurder geen strepen, maar het getal 30.

Maar de praktijk leert dat automobilisten wel een afwijkende markering zien, maar het getal '30' ontgaat de meesten. "Ik heb er eerlijk gezegd niet zo goed naar gekeken", geeft een bestuurder toe. "Het is wit. Het ziet er goed uit." Een ander: "Ik zie geen lijnen, maar allemaal blokjes."

Streepjescode

Het lijkt inderdaad een ietwat drukke wegmarkering met verschillende blokken en lijnen, maar vanuit de middenberm is te zien dat het getal '30' op die manier wordt gevormd. Overigens staan er wel gewoon fysieke '30-borden' langs de weg, de markering is slechts een toevoeging.

Het is dus iets nieuws en dat viel ook een fietser op. Hij stapte af om een foto te maken. "Ik vroeg me af wat het was", geeft hij aan. "Een soort streepjescode, geen idee. Het is nieuw, want ik heb het niet eerder gezien." Maar ook hij had geen idee, want hij moest zich verplaatsen naar de middenberm om de wegmarkering helemaal door te hebben. "O, ik zie het nu", vertelt hij daar. "Het is om en om. Dat is het patroon. Nou, daar heb je wel even uitleg voor nodig denk ik."

'Niet als opgestoken vingertje'

Volgens de gemeente zijn er verschillende patronen getest en kwam dit motief als beste uit de test. Dat het misschien niet overal direct zichtbaar is, was ook de bedoeling. "Er is gepoogd om de 30 niet heel herkenbaar, als opgestoken vingertje, te laten werken. Alleen vanaf de rijweg is 30 leesbaar, en dan ook nog alleen op de afstand waarop men als chauffeur oplet", zo legt een woordvoerder uit.