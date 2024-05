Tientallen reddingboten bij het Scheepvaartmuseum voor jubileum KNRM

Kreten van blijdschap klinken op de reddingboten die deelnemen aan de tocht van IJmuiden naar Amsterdam. Zelfs Zweedse, Duitse en Engelse boten varen mee. "We hoeven elkaar niet te kennen om het gezellig te hebben, want een bijzondere hobby als deze verbindt meteen", zegt organisator Ralf van Vegten. Hij besloot op een reddingboot te gaan werken, nadat een dierbare verdronk. "Het is enorm dankbaar werk; het is mijn roeping."

Achter elke boot die meevaart, schuilt een eigen verhaal. Eentje springt eruit. "Dat is de Insulindeboot. Buiten dat deze boot zichzelf kan redden om - hij kan niet omkiepen verdient deze boot een extra ode. Tijdens de oorlog redde de Insulinde kinderen. De boot bracht ze van Friesland naar Amsterdam. Door het rode kruis dat bovenop bevestigd was, werd de boot nooit gecheckt", legt Van Vegten uit.

Op zaterdag 25 mei is het Nationale Reddingbootdag. In het kader van 200 jaar KNRM komt er een extra, 46e, reddingstation bij: het Scheepvaartmuseum. Daar zullen de boten het hele weekend liggen en toegankelijk zijn voor publiek. "Het is fantastisch dat we het mooie werk van onze redders op deze manier in het zonnetje kunnen zetten", spreekt Jacob Tas, directeur KNRM, vol blijdschap.

In het Scheepvaartmuseum is bovendien de expositie Redders op zee te zien.