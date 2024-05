Nieuw evenementenbeleid in de stad? "Prima, maar schrap alsjeblieft dat tussenjaar"

Dat het nieuwe namen gemakkelijker moet worden gemaakt om een festival te organiseren, daar zijn ook veel gevestigde organisatoren het mee eens. En dat daar in 2026 nieuw beleid voor ingaat: denken we graag over mee. Het is tussenjaar 2025 dat hen het meeste steekt. Pas in december dit jaar zouden ze te horen krijgen of ze in 2025 mogen plaatsvinden. "Dat is echt veel en veel te laat."

AT5

Over één ding zijn de festivalbranche en het stadsbestuur het in elk geval eens: beginnende en kleinere festivalorganisatoren moeten gemakkelijker voet aan de grond krijgen om in Amsterdam. Tot zover de gemeenschappelijkheid. Want het is momenteel allesbehalve Kumbaya tussen de sector en cultuurwethouder Meliani (GroenLinks). "We voelen ons niet gehoord", zegt Coen van Dongen. "En dat doet best pijn." Commissie Het pijnpunt zit hem niet zozeer in het voorgestelde evenementenbeleid, dat in 2026 zou moeten ingaan. Een commissie moet vanaf dan de plekken op de Amsterdamse evenementenkalender in gaan vullen. Die houdt oog voor de diversiteit van het aanbod, en dient ook nieuwe organisatoren een kans te geven. Nu hebben gevestigde organisatoren een streepje voor. Van Dongen kan daar best inkomen: het ís ook lastig voor nieuwe namen om een festival te beginnen. "Die drempel moet veel lager worden gemaakt om toe te treden." Belangrijkste hobbel is volgens hem de regels die gemeente organisatoren opleggen.

Want nu legt de gemeente dezelfde regels op aan een festival van drieduizend bezoekers - een prima omvang voor een beginnend feest - en aan een megafestijn als Milkshake of Awakenings, goed voor tienduizenden bezoekers. 'Beleid vraagt te veel' "De gemeente heeft maar twee maten: meer of minder dan 2000 bezoekers", legt Tim Vermeulen uit. Als directeur van de Stichting NDSM-werf beheert hij de agenda van de populaire festivallocatie aan het IJ. "Maar tussen bijvoorbeeld 2000 en 8000 zit nog echt wel een verschil." Slimmer zou zijn om daar nog wat verschillende categorieën in aan te brengen, stelt Vermeulen. Op de agenda van de NDSM zijn voor dit jaar nog vier plekken over, waar prima wat beginnende organisatoren een poging zouden kunnen wagen. Maar Vermeulen krijgt ze niet gevuld. Terwijl er volgens de gemeente juist enorme schaarste zou zijn aan beschikbare plekken en data. Vermeulen: "Het beleid vraagt nét iets te veel van die kleinere evenementen." Tussenjaar Over de finesses van het nieuwe beleid van 2026 wil de branche graag meepraten. Maar één eis willen de organisatoren niet laten vallen: de bekendmaking van de evenementenkalender van tussenjaar 2025. "Pas in december 2024 wil de gemeente bekend maken wie er in 2025 hun festival kunnen houden", zegt Van Dongen. "Mystic Garden is altijd in juni. Dat geeft ons zes maanden om alles te regelen." En dat volgens hem gewoonweg veel te kort. "Je moet je beveiligers op tijd regelen, omdat er krapte is op de arbeidsmarkt. En je moet je leveranciers op tijd regelen. Dat is een veel langer traject dan zes maanden."

Een aantal organisatoren, verenigd onder de naam Unmute Us, roepen burgemeester Halsema en wethouder Meliani daarom op om het tussenjaar te schrappen. "Uw onbegrijpelijke proef met het evenementenbeleid voor 2025 gooit de bezoeker, bewoner en sector in enorme onzekerheid", schrijven de organisatoren in een advertentie in het Parool. "Als cultureel ondernemers voelen we ons wederom onbegrepen." Met een petitie hopen ze hun oproep kracht bij te zetten. 'Regelrechte ramp' Van Dongen hoopt dat het stadsbestuur voor 2025 de kalender van 2024 kopieert. "Als we pas in december te horen krijgen of we volgend jaar door kunnen gaan, moeten we misschien wel personeel ontslaan of gaat ons bedrijf failliet. Dat zou een regelrechte ramp zijn."

"Meer aanvragen dan plekken" In een reactie schrijft een woordvoerder van het college dat de gemeente in nauw contact staat met de festivalorganisatoren. "Voor het college is het duidelijk dat er schaarste is als het gaat om ruimte voor grote evenementen. Er zijn meer aanvragen dan er plekken zijn. Het college moet die ruimte eerlijk verdelen. Indien er uit de zienswijze van de organisatoren ideeën komen die het beleid kunnen verbeteren, dan zullen we daar zeker naar kijken."