Opnieuw code geel voor onweersbuien en hevige regenval

Door de hevige regenval moet er volgens het KNMI rekening worden gehouden met eventuele wateroverlast, zoals het vollopen van de putten op straat. Er kan namelijk veel regen in een korte periode vallen, in één bui wel 20-40 millimeter per uur - dat wordt ook wel een hoosbui genoemd.

Omgevallen bomen

Het is de tweede keer deze week dat het KNMI een waarschuwing afgeeft voor het weer. Dinsdag gold er ook code geel. Aan het begin van de avond raasde de storm in een korte tijd over de stad, maar zorgde wel voor wat schade. Zo'n dertig bomen waaiden om, waarvan zes op de Hugo de Vrieslaan, en de brandweer had de handen vol aan meldingen over stormoverlast.

Bekijk hier hoe de storm over de stad raasde: