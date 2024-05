Coalitiepartijen willen beter regionaal busvervoer: stap in goede richting of nog te vaag?

De bereikbaarheid van het landelijk gebied verbeteren door het busvervoer tussen dorpskernen op het platteland te versterken. Dat staat in het onderhandelingsakkoord dat donderdag bekend werd gemaakt door formerende partijen PVV, BBB, NSC en VVD. Het klinkt als goed nieuws voor dorpskernen in Noord-Holland Noord die afgelopen jaren worstelden met het voortbestaan van de regionale buslijnen. Of juichen we dan te vroeg?

In Schagen, een gemeente met maar liefst 23 dorpskernen, zijn al jaren zorgen over het regiovervoer. De afgelopen jaren verdwenen er steeds vaker lijnbussen tussen de verschillende dorpskernen, die vervolgens zijn vervangen door flexbussen. Eén van de redenen daarvoor was de vermindering van reizigers als gevolg van corona.

Met de nieuwe dienstregeling wordt het reizigers heel moeilijk gemaakt om nog naar het winkelcentrum, de kerk of bij familie op zoek te gaan, legt de woordvoerder uit. De bus stopt namelijk niet meer in het centrum, maar ongeveer 1 kilometer ervoor.

Een groot probleem, stelt een woordvoerder van de dorpsraad van Andijk. Die raad zet zich al langere tijd in voor het busvervoer in het dorp. Kort geleden werd er nog een brief gestuurd naar de Provinciale Staten met het verzoek om de nieuwe dienstregeling terug te draaien.

Op andere plekken in Noord-Holland Noord, zoals in Andijk, stopt vanaf juli 2024 een aantal bussen niet meer bij bepaalde haltes, waardoor reizigers soms een half uur moesten lopen om in een bus te kunnen stappen.

Politiek in Medemblik stuurt verontruste brief naar provincie over versoberde dienstregeling

Politiek in Medemblik stuurt verontruste brief naar provincie over versoberde dienstregeling

“Het is niet zo dat de provincie de afgelopen jaren niet al zocht naar andere creatieve oplossingen”, vult hij aan. “Maar als er extra steun komt op financieel gebied, dan kunnen we natuurlijk veel meer.”

“Voor de busmaatschappij is het belangrijk hoeveel mensen er in de bus zitten. Als dat er heel weinig worden, dan overwegen ze die lijn af te stoten", legt Heddes uit. "Maar ik denk: moet het altijd meteen rendabel zijn? Soms moet er dus geld bij, vanuit de provincie, dan kun je de mensen die in de dorpskernen wonen ook van dienst blijven zijn.”

Hij hoopt dat de verbetering die in het akkoord wordt voorgesteld in de praktijk extra geld zal betekenen. Dit zal dan bij de provincie terechtkomen, die gaat namelijk over de exploitatie van busmaatschappijen.

Wethouder Heddes van Schagen is blij dat er vanuit het Rijk meer aandacht komt voor de verbetering van het regionale openbaar vervoer. “Met een gemeente met 23 dorpskernen willen we dat mensen verder kunnen gaan dan de eigen kern of dorp.”

Van a naar b

Jeroen Olthof, gedeputeerde mobiliteit van de provincie Noord-Holland, is blij met de ambitie om regionaal vervoer te verbeteren uit het hoofdlijnenakkoord. "Dit sluit zeker aan bij de ambitie van de provincie."

"Ons uitgangspunt is dat iedereen in Noord-Holland van a naar b moet kunnen komen, ook als ze geen gebruik kunnen of willen maken van eigen vervoersmiddelen. Omdat we in Noord-Holland te maken hebben met een sterk verstedelijkt gebied en een groot landelijk gebied, gaat het echt om maatwerk", legt hij uit.

De provincie focust zich in dat opzicht niet op het realiseren van méér bussen, maar juist op beter openbaar vervoer dat aansluit bij de vraag van gebruikers.

Te weinig geld

Reizigersorganisatie Rover is niet overtuigd van de haalbaarheid het plan van de vier formerende partijen. De organisatie is blij dat er in het akkoord aandacht wordt besteed aan het verbeteren van het busvervoer tussen dorpskernen op het platteland, maar "er is dringend een hogere exploitatiebijdrage nodig zodat provincies meer bussen kunnen rijden. Deze is in het regeerakkoord echter niet opgenomen."

Het is volgens de organisatie vooralsnog te onduidelijk waar het geld vandaan moet komen voor die extra focus op regionaal vervoer die in het akkoord beloofd wordt. In brede zin lijkt het er volgens Rover ook op dat er te weinig geld is om alle ov-plannen die in het akkoord staan te kunnen realiseren.

Ook de dorpsraad van Andijk heeft nog twijfels bij het plan in het akkoord. "Elke verbetering is altijd welkom. We kijken reikhalzend uit naar veranderingen die op komst zijn. Maar we moeten zien wat er van terechtkomt, er zijn legio regio's die met hetzelfde te kampen hebben, de verschraling van het openbaar vervoer. Ik denk niet dat alles in een keer verandert."