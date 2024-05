Taxichauffeur opgepakt voor inrijden op dragqueen tijdens Pride

De politie heeft in april een man (26) aangehouden die verdacht wordt van het inrijden op dragqueen Skyla Versai tijdens de Pride. Voor een andere zaak, waarbij een dragqueen door een groep mannen werd mishandeld, zijn drie verdachten in beeld bij de politie.

De verdachte kwam via verklaringen van omstanders bij de politie in beeld. Hij werd op 10 april aangehouden.

Skyla (artiestennaam van Donald Collins) en diens partner wilden in de nacht van 6 op 7 augustus, na een klus in de Reguliersdwarsstraat tijdens de Pride, een taxi naar huis nemen, maar werden geweigerd door de taxichauffeur. Na een woordenwisseling zou de taxichauffeur op de slachtoffers zijn ingereden.

Bij het inrijden werden de slachtoffers geschampt, omdat ze op tijd wegsprongen. Niemand raakte gewond. Volgens de politie neemt dat niet weg dat het incident "enorm veel impact op de slachtoffers en de queer-community heeft gehad."

Mishandeling

Ook voor een mishandeling die in november op de Reguliersdwarsstraat zou plaatsvinden, heeft de politie inmiddels drie verdachten in beeld. Ze hoefden niet aangehouden te worden, maar zijn zelf naar het politiebureau gekomen nadat ze een ontbieding van de politie op de mat kregen.

Alle verdachten zijn op dit moment op vrije voeten. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er in beide zaken een dossier is opgesteld, dat nu bij de officier van justitie ligt. Die bepaalt uiteindelijk of de verdachten vervolgd moeten worden.