OM-baas over UvA-demonstraties: "Het frame: de politie was heel gewelddadig vind ik armoedig" 

Het politieoptreden de afgelopen weken in de stad was nodig omdat de bezettingen van gebouwen van de UvA onrechtmatig waren, aldus de Amsterdamse hoofdofficier van justitie René de Beukelaer vandaag in AT5's Park Politiek. De Beukelaer noemt het handelen van de Mobiele Eenheid 'terughoudend'. "We mogen in Nederland wel wat trotser op onze politie zijn. Het frame: de politie was heel gewelddadig vind ik wel een armoedig frame."

De protesten begonnen op 6 mei bij Roeterseiland. Demonstranten eisten van de College van Bestuur (CvB) onder meer dat zij de banden met Israëlische universiteiten zouden doorsnijden vanwege de aanhoudende oorlog in Gaza.

De UvA willigde de eisen niet in: de demonstratie kwam in de nacht van 6 op 7 mei ten einde door de inzet van de politie. Een dag later waren de demonstranten weer terug, maar dit keer werd ook een gebouw van de UvA bezet. Wat volgde was wederom een ontruiming, maar ook een nieuwe bezetting. Het kat-en-muisspel had de stad tot vorige week in zijn greep.

Stilte voor de storm?

"Het is nu relatief rustig, maar we houden er rekening mee dat het stilte voor een nieuwe de storm is. Of zijn de gemoederen bedaard? Er zijn geen aanwijzingen voor een nieuwe storm. Het is heel goed dat wij ruimte geven aan demonstraties, ze zijn van harte welkom als ze dat opnieuw willen demonstreren", zegt De Beukelaer. Hij spreekt van een 'stevige week': "Geweld van demonstranten en politiegeweld. Het voelt on-Nederlands aan, het deed mij denken aan heel lang geleden."