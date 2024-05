Dealer raakt voorraad drugs kwijt na afleveren pakje in brievenbus

De politie heeft gisteravond een drugsdealer opgepakt op de Rijnstraat in Zuid. Na de aanhouding vonden agenten een grote hoeveelheid drugs in zijn woning.

Surveillerende agenten zagen de 36-jarige Amsterdammer op de kruising van de Hunzestraat met de Uiterwaardenstraat zijn auto op een stoep parkeren. Uiteindelijk liep hij naar een woning en gooide daar een lichtgeel pakje door de brievenbus.

"Omdat de indruk ontstond dat hier mogelijk drugs werd gedeald, besloten de agenten de auto te volgen", meldt de politie. "De bestuurder kreeg een stopteken op de Rijnstraat en kon op heterdaad worden aangehouden. Hij had een geldbedrag op zak en ongeveer zestien wikkels cocaïne."

Om te zien of hij nog meer drugs in bezit had, werd zijn woning doorzocht. Daar vonden agenten in totaal ongeveer 12 kilo harddrugs. De drugs worden nog onderzocht, maar het lijkt te gaan om onder andere xtc-pillen, amfetamine en ketamine. Verder lagen er versnijdings- en verpakkingsmiddelen.

De drugsdealer zit op dit moment nog vast.