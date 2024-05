Kale & Kokkie: "Ajaxfans, geef in godsnaam een tijdje Francesco Farioli een kans als trainer"

Wat zijn Kale & Kokkie opgelucht; dit ....seizoen is voorbij. En er is een nieuwe trainer gevonden: een Italiaanse voetbalfilosoof met het uiterlijk van een Mediterrane wonderboy: Francesco Farioli - door clubicoon Sjaak Swart al tot Ravioli omgedoopt. Alle gekheid op een stokje: er is voor iedereen bij Ajax nog bergen werk te doen. "Het is tijd dat er een nieuwe frisse wind gaat waaien."