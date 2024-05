Plastic bloemenkransen en fleurige Hawaï-shirts: Toppers-fans zijn er weer klaar voor

De zeventiende editie van de Toppers in Concert barst vrijdagavond los in de Johan Cruijff Arena, maar de cafés op het Rembrandtplein stromen vroeg op de middag al aardig vol met kleurrijk uitgedoste fans. En of ze nu voor het eerst zijn of al op gaan voor hun tiende editie: ze hebben er weer zin in.

Een dozijn vrienden uit Nijmegen is vrijdagmiddag neergestreken in Café Tante Roosje aan het Rembrandtplein. Het Toppers-concert is vaste prik voor de groep, vertelt een dame - net als een borrel van tevoren. "En ook ieder jaar dezelfde spot."

Ze zijn niet de enigen op het plein die zich opmaken voor een gedenkwaardig uitje: ook al is het concert pas vrijdagavond, de stemming zit er al goed in bij een clubje vriendinnen uit Ede. "Vorige keer gingen we met zijn allen naar Holland Zingt Hazes. En nu dus de Toppers." Gevraagd naar een favoriete Topper houdt één van de dames zich strategisch op de vlakte. "Die zit thuis op de bank."

Een drietal uit Rotterdam gaat vanavond voor de tiende keer. En welk van al die edities was nou de beste? "De kerst-editie - want die was in de Ahoy in Rotterdam!"