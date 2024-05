Ongeloof en verdriet na overlijden van 'Godfather van de Wallen': "Hij was gewoon God"

De Godfather van de Wallen, stoep-cabaretier en voor sommigen God. Jan Otten had meerdere bijnamen, hij was sinds 1997 eigenaar van de Cassa Rosso en fenomeen op de Wallen. Jan Otten overleed gisteren op 82-jarige leeftijd. Vrienden reageren vol ongeloof op het overlijden van de graag geziene gast bij AT5: "Er is een icoon heengegaan", vertelt Rob van Hulst, schrijver van het boek 'Casa Rosso' en vriend van Otten.

Decennia lang stond hij bijna dag en nacht aan de entree van de Casa Rosso. Jan Otten, sinds 1997 eigenaar van het befaamde sekstheater aan de Oudezijds Achterburgwal. Hij verkocht aan miljoenen mensen van over de hele wereld kaartjes en ook bestierde hij de tent met strenge hand en humor. Otten werkte al vanaf de jaren 80 in de Casa Rosso. De 'Godfather van de Wallen' overleed gisteren op 82-jarige leeftijd, hij was al een langere tijd ziek.

Vrienden

De Amsterdamse volkszanger, Mick Harren, heeft volgens hem 'alles te danken' aan Jan Otten. Zo hielp Otten hem bij het kopen van een huis en steunde hij Harren financieel aan het begin van zijn carrière. "Hij hield gewoon echt van mensen helpen", vertelt Harren. "Als God een andere naam had gehad, dan had ie: Jan Otten geheten", concludeert de volkszanger. Goede vriend Hugo Broers, ook wel bekend als de laatste penoze, legt bij de ingang van Casa Rosso rozen neer voor Otten. "Het was een icoon voor deze buurt", vertelt hij.

Jan was de trotse eigenaar van De Otten Groep, waar o.a. Casa Rosso, Bananenbar, Hospitalbar, Sexy Loo, Erotisch Museum, Sex Palace Peepshow en Theater 97 onderdeel van uitmaken. Hij was tot het einde betrokken bij deze bedrijven en de medewerkers. Uit respect voor Jan is zijn die zaken vandaag gesloten.

