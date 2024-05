Amsterdam op Canvas: binnen 2 uur een opinie over de stad uitgebeeld als kunstwerk

In de eerste aflevering maken actrice en presentatrice Nellie Benner en graffitiartiest YorkOne met als decor het STRAAT Museum van één woord een kunstwerk dat is bedacht door Nellie. Ze fietste door de stad en zag in een gracht in de buurt van haar huis een meerkoet broeden tussen een hoop plastic afval in het water. "Ik moest denken aan wat onze vorige burgemeester Eberhard van der Laan schreef voor zijn overlijden: 'Zorg goed voor de stad en voor elkaar'. Ik denk dan: wees ook eens een beetje lief voor de dieren in de stad."

Amsterdam op Canvas is vandaag, vrijdag, om 19.40 uur voor het eerst te zien op AT5, en wordt de rest van de week herhaald. Het is de eerste van 6 afleveringen waarvan wekelijks op vrijdag een nieuwe wordt uitgezonden. Terugkijken kan later ook op at5.nl.