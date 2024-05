Ondanks beloftes nog altijd geen compensatie voor sociale huurders met dure stadswarmte

Sociale huurders in Noord tasten nog altijd in het duister als het gaat om de compensatie vanuit de gemeente voor de hoge kosten van stadswarmte. Hoewel de problemen vier maanden geleden aan het licht kwamen en er veel beloftes zijn gemaakt, zien de gedupeerde huurders nog geen concrete oplossingen. "Eigenlijk zit iedereen vooral met vraagtekens. Niemand begrijpt precies wat er gebeurd."

Het is een rustige ochtend in de Gentiaanbuurt in Noord, de plek waar we vier maanden geleden ook al waren. Toen spraken we met huurders van Ymere die aangesloten zijn op het warmtenet van Vattenfall, en daardoor plots 700 euro extra per jaar moeten betalen. Dat ging tegen alle beloften van de gemeente en de woningcorporaties in, die de sociale huurder vertelden dat het nooit duurder zou zijn dan gas.

Wat volgde was een turbulente politieke periode, waarin de gemeente en woningcorporaties besloten te stoppen met de uitrol van warmtenetten, onderhandelingen met Vattenfall klapten, en uiteindelijk Vattenfall zelf zich terugtrok. Alles stond stil, maar voor de sociale huurders met stadswarmte bleef de hoge rekening een harde realiteit.

Huurders tasten in het duister

En dus beloofde de gemeente te komen met een compensatie voor deze groep huurders in Noord. Voor de zomer zou daar meer informatie over komen, maar ondanks alle beloftes tasten de huurders nog altijd in het duister.

"We hebben nog niets gehoord, behalve dát er iets aankomt. Maar wanneer, voor hoe lang en hoeveel? We weten het niet", zegt Lianne Verhaar vanuit haar sociale huurwoning in de Gentiaanbuurt. Na vier maanden had ze gehoopt meer te weten.