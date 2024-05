West nl Buurtbewoners vieren 24 uur lang feest in West: "Het staat op mijn lijf geschreven, letterlijk!"

In het kader van 750 jaar Amsterdam vieren buurtbewoners in West vandaag 24 uur lang feest. Van meelopen met een Waanzinnig West Wandeling, tot een maaltijd eten in de Kolenkitkas: alles om de buurt te eren.

Er zijn tientallen activiteiten in het stadsdeel, waaronder een wandeling door de buurt. "We hopen dat buurtbewoners elkaar beter leren kennen tijdens het lopen, zodat ze in de supermarkt een praatje zullen maken", aldus Fouad Lakbir, organisator van de Waanzinnig West Wandeling. Via een koptelefoon luisteren de deelnemers naar verhalen over de buurt. Op drie verschillende plekken worden ze getrakteerd op een optreden van artiesten uit West. Voor en door de buurt Dat mensen trots zijn op hun stadsdeel, is niet te missen. "Vooral de verbinding tussen mensen en de warmte in de buurt: het is een gevoel van thuis", zegt een trotse buurtbewoner. Bij sommige mensen blijft het bij blijdschap, anderen deden er nog een schepje bovenop. "Hoe trots kan je zijn, het staat voor eeuwig op je lichaam", zegt een bewoner terwijl hij naar de 'Amsterdam-West' tattoo op zijn arm wijst.

AT5

Bovenal is West een plek van 'voor en door de buurt' waar iedereen graag wat voor elkaar doet. "Beter een goede buur, dan een verre vriend", klinkt het tijdens de wandeling.

Quote "West in één woord? Robuust!" Buurtbewoner

De wandeling eindigt in de Kolenkitkas, waar de buurtbewoners onder het genot van eten en drinken een jamsessie kunnen bijwonen. Ook de rest van de dag zijn er nog verschillende activiteiten in het stadsdeel. Voor de echte fanatiekeling is er de 24 uur 'club night'. "West in een woord? Robuust!" roept een van de buurtbewoners. Tijdens de jamsessie vertelt iedereen over zijn eigen binding met het stadsdeel. Hetzelfde feest wordt dit jaar en volgend jaar, in het kader van 750 jaar Amsterdam, ook nog in alle andere stadsdelen gevierd.