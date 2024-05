Amerikaanse rapper Nicki Minaj aangehouden op Schiphol voor drugsbezit

Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee wil alleen zeggen dat er een 41-jarige Amerikaanse vrouw is aangehouden. Minaj streamde de aanhouding live op Instagram.

Op de beelden is onder meer te zien dat ze in discussie gaat met een agent, die haar vraagt om een marechausseebusje in te stappen. Minaj weigert in eerste instantie, maar stapt uiteindelijk alsnog het voertuig in.

Op X laat Minaj weten dat er wiet in haar tas is gevonden. De artiest zou vanavond optreden in Manchester. Co-Op Live, de arena waar het optreden plaats moet vinden, heeft nog niet laten weten of dat concert door kan gaan.

Minaj trad donderdagavond nog op in de Ziggo Dome. Met die show haalde ze ook het nieuws omdat ze ruim 2,5 uur later dan gepland het podium opstapte.