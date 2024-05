Amerikaanse rapper Nicki Minaj vrijgelaten na aanhouding op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee bevestigt de vrijlating van Minaj op X, overigens zonder haar bij naam te noemen. In plaats daarvan wordt er gesproken over een 41-jarige Amerikaanse vrouw. "De verdachte heeft na overleg met het Openbaar Ministerie een geldboete gekregen en kan haar weg vervolgen."

Eerder op de avond liet een woordvoerder weten dat de vrouw verhoord zou worden en dat daarna, in overleg met het Openbaar Ministerie, bepaald zou worden of ze langer vast zou blijven zitten.

Minaj streamde de aanhouding live op Instagram. Op de beelden is onder meer te zien dat ze in discussie gaat met een agent, die haar vraagt om een marechausseebusje in te stappen. Minaj weigert in eerste instantie, maar stapt uiteindelijk alsnog het voertuig in. Kort na haar aanhouding liet Minaj op X weten dat er wiet in haar tas is gevonden.

2,5 uur wachten

De artiest zou vanavond optreden in Manchester, maar die show werd om 21.30 uur lokale tijd (22.30 uur in Nederland) geannuleerd. Veel fans stonden op dat moment al ruim 2,5 uur te wachten in de hoop dat de show alsnog door zou gaan.

Minaj trad donderdagavond nog op in de Ziggo Dome. Met die show haalde ze ook het nieuws omdat ze ruim 2,5 uur later dan gepland het podium opstapte.