Wijnhandel Jan Evertsenstraat overvallen

In een wijnhandel aan de Jan Evertsenstraat in West heeft aan het einde van de middag een overval plaatsgevonden.

De overval vond rond 17.30 plaats. Een politiewoordvoerder zegt dat de man 'mogelijk' een wapen bij zich had. Niemand raakte bij de overval gewond en de overvaller wist niets buit te maken.

Voor de overval is tot nu toe nog geen verdachte aangehouden. De politie doet op dit moment onderzoek in de winkel en in de omgeving. Daarbij worden onder meer beelden van beveiligingscamera's bekeken.