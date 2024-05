Burgemeester Halsema feest mee tijdens optreden van De Toppers

Burgemeester Femke Halsema was gisterenavond aanwezig tijdens het concert van De Toppers in de Arena. Eerder deze week zei Gerard Joling tegen De Telegraaf dat hij niet begreep waarom Halsema niet een keertje kwam kijken bij De Toppers.

Dat burgemeester Halsema een optreden van De Toppers wel zag zitten, werd gisteravond duidelijk. In een story op Instagram van Joling duikt de burgemeester op tussen dansende fans. Een grote glimlach en zwaai van Halsema en een duimpje van de zanger terug, zijn op de video te zien.

De burgemeester deelde de story waarop zij te zien was, zelf ook in haar verhaal op Instagram. Haar punt is duidelijk: meefeesten met De Toppers kan de burgemeester ook.

Een woordvoerder van de burgemeester laat aan AT5 weten dat de burgemeester zelf kaarten had en niet op uitnodiging aanwezig was.