Rapper Nicki Minaj ziet aanhouding op Schiphol als sabotage: "They're being paid big money"

De Amerikaanse rapper Nicki Minaj is boos over haar aanhouding op Schiphol gisterenavond . Ze werd aangehouden omdat ze softdrugs bij zich zou hebben gehad. In meerdere berichten op X beweert Minaj dat soortgelijke voorvallen meermaals gebeuren en dat het gaat om sabotage. "They try to make me book another jet every time. All because fired management who I found out for years were adding on 30 - 50K on my jet and pocketing it", uit de rapper zich.

De aanhouding vond gisterenavond plaats tijdens een grenscontrole. Richting het einde van de avond bevestigde de Koninklijke Marechaussee op platform X dat Minaj weer was vrijgelaten. Daarbij werd de rapper haar naam niet genoemd, er werd gesproken over een 41-jarige Amerikaanse vrouw.

"De verdachte heeft na overleg met het Openbaar Ministerie een geldboete gekregen en kan haar weg vervolgen", viel er in dat bericht te lezen. Volgens Minaj zou zij zo'n 5 à 6 uur vast hebben gezeten.

Complot

Tijdens haar arrestatie op Schiphol maakte de rapper meerdere video's als bewijsmateriaal. Zo vertelt Minaj op X: "I succeeded at getting to the root of it all by recording them and posting everything in real time. I have sooooooooo much video evidence. You wouldn't believe if i told you."

Uit de reeks posts op X blijkt dat de rapper uitgaat van een complot tegen haar. Zo zouden situaties zoals gisterenavond zich volgens haar 'over and over and over and over again' voordoen. "So they succeeded at their plan to not let me get on that stage tonight. I will have the lawyers and GOD take it from there tho", aldus Minaj.

Optreden

Gisterenavond zou Minaj optreden in Manchester, maar die show werd om 21.30 uur lokale tijd (22.30 uur in Nederland) geannuleerd. Veel fans stonden op dat moment al ruim 2,5 uur te wachten in de hoop dat de show alsnog door zou gaan.

Minaj trad donderdagavond nog op in de Ziggo Dome. Met die show haalde ze ook het nieuws omdat ze ruim 2,5 uur later dan gepland het podium opstapte.