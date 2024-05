Het Lieverdje na aanrijding met vrachtwagen weer terug op het Spui

Het Lieverdje is vanochtend teruggeplaatst op het Spui. Het beeld was de afgelopen maanden weg nadat een vrachtwagen hem omver had gereden.

Het beeld is de afgelopen maanden opgeknapt door de Kunstwacht, dat beeldende kunst in de openbare ruimte in de stad beheert. Met een vrachtwagen werd het beeld vanmorgen teruggebracht naar het Spui, later in de ochtend wordt het op zijn oude plek gezet.

In maart reed een vrachtwagenchauffeur het beeld per ongeluk omver. Het Lieverdje verloor daardoor zijn hand.

Kleine jongen

Het stadsbekende beeld dankt zijn naam aan schrijver Henri Knap. Hij schreef ooit een verhaal over een kleine jongen, die hij Lieverdje noemde, die een in de gracht gevallen hondje van de verdrinkingsdood had gered.

Het bronzen beeld is in 2012 ook al eens omver gereden. Ook is het beeld meerdere keren 'aangekleed', beklad, ontvoerd en zelfs in brand gestoken.