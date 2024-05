Centrum nl Eerste ochtendspits op vernieuwde Odebrug niet zonder slag of stoot: ''WTF is er mis met jou?''

Na ruim een jaar werkzaamheden is de Odebrug sinds een paar dagen weer open voor al het verkeer. Veel gedoe, boze taxichauffeurs en fietsers en voorbijgangers die met elkaar op de vuist gaan typeerden het afgelopen jaar. Toch is de chaos nog niet helemaal verholpen.

Een verbreed fietspad, meer ruimte voor voetgangers en een vernieuwde rijbaan. Maar de meest ingrijpende wijziging voor auto's is dat de weg nu eenrichtingsverkeer is. Je kunt vanuit de stad nu alleen richting de De Ruijterkade. De meeste automobilisten zijn blij met de opening van de brug, ''het ziet er goed uit.'' Toch is de aanpassing naar eenrichtingsverkeer voor sommige taxichauffeurs een doorn in het oog. ''Het is totale chaos. Als ik nu naar De Dam wil moet ik helemaal omrijden. Je bent tegenwoordig kruipend sneller dan met de taxi.''

AT5

Tijdens de werkzaamheden maakte AT5 al een item over het zebrapad richting het Oosterdokseiland waar bijna geen enkele fietser stopt. Bij de eerste drukke ochtendspits, na een paar minuten filmen, gebeurt precies hetzelfde. Een voetganger die op het zebrapad loopt geeft uit irritatie een duw aan een fietser die hem kort daarvoor over de tenen reed. "WTF is er mis met jou?''

Quote ''Het is nu een stuk opgeruimder, maar ik mis wel een stoplicht'' Amsterdammer

De werkzaamheden zijn afgerond, toch laat de situatie rond het zebrapad naar het Oosterdokseiland volgens sommige voorbijgangers te wensen over. ''Het is nu een stuk opgeruimder, maar ik mis wel een stoplicht.'' Eerder liet een woordvoerder van de gemeente al aan AT5 weten dat er geen stoplicht geplaatst zal worden. ''Op het fietspad is er voor voetgangers alleen een zebrapad. Dat is beleid in de hele stad.'' Veel voetgangers hebben in het afgelopen jaar wel een tactiek bedacht om het zebrapad te trosteren. ''Gewoon lopen, anders kan je rustig een uurtje wachten, die stroom aan fietsers blijft maar komen.''