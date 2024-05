Voorarrest 17-jarige verdachte explosie tandartsenpraktijk met twee weken verlengd

De minderjarige verdachte die vorige week werd aangehouden na een explosie bij een tandartsenpraktijk bij de Bijlmerdreef in Zuidoost blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris besloten.

De jongen, die 17 jaar oud is, moet zeker twee weken langer in de cel blijven. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de politie nog verder onderzoek doet.

De explosie vond vorige week in de nacht van woensdag op donderdag plaats. Het was de tweede explosie bij het pand, zondag 19 mei had er ook al een explosie plaatsgevonden.

Burgemeester Halsema heeft inmiddels cameratoezicht ingesteld rond de tandartsenpraktijk.