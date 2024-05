Glennis Grace en Gerard Joling zingen bij groots afscheid van Wallen-icoon Jan Otten: "Iedereen is welkom"

Met een koets met paarden en een uitvaart van maar liefst twee dagen, waarbij ook artiesten zullen optreden, wordt er woensdag en donderdag afscheid genomen van de overleden koning van de Wallen, Jan Otten. Bij een groot deel van het afscheid is ook het publiek welkom.

Daarna kan er in de Waalse Kerk door iedereen die dat wil afscheid van Otten worden genomen, waarbij vooral zijn leven gevierd zal worden. "Dat zal groots zijn, met namen als Glennis Grace, Gerard Joling en Samantha Steenwijk. Dat begint om 11 uur en dat zal doorlopen tot 17 uur", aldus Van der Wielen. De familie vraagt alle belangstellenden zwarte kleding met een donkerroze accent aan te trekken.

"Het wordt een groots afscheid, met een lach en een traan", vertelt uitvaartondernemer Roel van der Wielen, die druk bezig is met de voorbereidingen. Otten wordt woensdagochtend rond 11 uur met een koets met paarden overgebracht naar de Waalse Kerk, waarna er een ererondje langs al zijn zaken op de Wallen wordt gemaakt.

Otten wordt daarna overgebracht naar zijn Casa Rosso, waar hij de nacht zal doorbrengen en waar hij de volgende ochtend rond 11.00 uur wordt opgehaald. "Dat betekent een grote rouwstoet en de mensen die hem daar de laatste eer willen bewijzen kunnen dat dan ook nog doen. En dat vragen we ook om daar een erehaag te maken en dan zullen we ook daar weer in zijn stijl afscheid nemen."

Uiteindelijk wordt Otten op donderdagmiddag in besloten kring begraven.