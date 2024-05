Stad nl Lego-kunstenaar bouwt Amsterdamse grachten tot in detail na

Een draaiorgel, woonboten en de imposante grachtenpanden die onmiskenbaar Amsterdam voorstellen. Lego-kunstenaar Jarco Weergang bouwde in zeven jaar een deel van de stad tot in detail na. Dat werk wordt nu opgenomen in de Lego-expositie in het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn. "Dat had ik nooit gedacht toen ik hieraan begon."

Een vitrine is speciaal leeggehaald om het werk van Weergang te kunnen exposeren. Directeur Hans Stuijfbergen zag het Lego-Amsterdam op Instagram voorbij komen en wilde het dolgraag in zijn museum. Dat het er daadwerkelijk staat is voor de maker moeilijk te geloven. "Ja, ik ben er supertrots op, zeker weten", lacht Weergang. "Het was gewoon voor de lol, voor jezelf lekker bezig zijn met Lego. Dat ik uiteindelijk in een museum zou staan met mijn werk had ik nooit gedacht."

Hij baseert de grachtenpanden deels op de werkelijkheid en deels vult hij aan uit zijn eigen fantasie. En hoewel hij uit de buurt van Den Haag komt, kan hij geen genoeg krijgen van de stad. "Ik vind het wel magisch dat je als je daar rondloopt en de panden ziet", beschrijft hij. "Je moet er wel echt geweest zijn om die sfeer te proeven wat dat betreft. Je raakt erdoor geïnspireerd als je daar rondloopt."

Jaren deed hij niets met de steentjes, maar toen hij kinderen kreeg, werd zijn oude liefde weer aangewakkerd. "Als kind was dit mijn favoriete speelgoed", legt Weergang uit. "Ik bouwde van alles en het leuke hiervan was dat je het in elkaar zetten en opnieuw kon proberen als je het zat was. En dat blijft het altijd, het blijft ook zijn waarde houden." En op de vraag of hij ooit commentaar krijgt van mensen die vinden dat het kinderspeelgoed is, antwoordt hij: "Misschien dat mensen raar staan te kijken als ik zeg ik bouw met Lego, maar als ze dit zien zijn ze wel enthousiast."

Voor wie het werk wil zien, het is nog in ieder geval tot en met september te zien in het Museum van de 20e Eeuw, in Hoorn.