Stadsbestuur gaat kapper Rob niet helpen met behoud van zaak aan Meidoornplein

Kapper Rob de Beer zit al 45 jaar met zijn zaak aan het Meidoornplein in Noord, maar moet er vanwege een renovatie uit. Woningcorporatie Ymere wil van het pand namelijk een sociale huurwoning gaan maken. Hij mag naar een ander pand in de buurt, maar dat gaat Rob dubbel zoveel geld kosten. Op hulp van het stadsbestuur hoeft Rob in ieder geval niet te rekenen. Zij zien het als een zaak tussen de verhuurder en de huurder en zien geen rol voor hunzelf weggelegd.

Dat schrijft verantwoordelijk wethouder Reinier van Dantzig aan de gemeenteraad na vragen over de kwestie van Denk. De oppositiepartij wilde weten hoe het kon dat Ymere het huurcontract voor onbepaalde tijd kon opzeggen en of de gemeente, in het kader van het behoud van lokale ondernemingen, Rob zou gaan helpen.

'Wel een zeer vervelende situatie'

"Het college ziet geen rol om de belangen van de heer De Beer te behartigen in deze kwestie", aldus Van Dantzig. Volgens de wethouder zijn Ymere en de gemeente samen tot het plan gekomen voor de renovatie van de Van der Pekbuurt en staat het stadsbestuur daar nog altijd achter. "Wel wil het college benadrukken dat het een zeer vervelende situatie is voor de heer De Beer."

Dat de woningcorporatie het contract opzegt komt volgens Van Dantzig op grond van dringend eigen gebruik. Als de verhuurder de ruimte echt zelf dringend nodig heeft dan kan hij op basis daarvan de huur opzeggen en een rechter vragen om de huur te beëindigen. Wel moet de verhuurder dan bewijzen dat dit echt het geval is.

Aangeboden oplossingen

Ymere heeft Rob twee alternatieven geboden om zijn zaak voort te zetten, iets waar de woningcorporatie niet toe verplicht is. Een van die alternatieven is een voormalige dierenartspraktijk aan de Wingerdweg, op zo'n tien minuten loopafstand. De zaak is groter, maar de huurprijs ligt ook een stuk hoger. Nu betaalt hij 600 euro per maand, dan zou dan 1250 euro worden. Volgens Rob was het 'bijna een wurgcontract'.

Het stadsbestuur vindt het 'lastig' om te beoordelen of het aangeboden pand haalbaar is voor de kapper, maar begrijpt wel dat de huur daar hoger is. "Het pand is dertig vierkante meter groter en volledig gerenoveerd. Daarnaast heeft Ymere aangeboden om er samen uit te komen met de ondernemer, door onder andere een ingroeihuur, kortingsperiode of huurvrij gedurende een bepaalde periode af te spreken."

De gemeente hoopt 'ten zeerste' dat Rob en Ymere eruit gaan komen. Ymere heeft aangegeven verder in gesprek te willen met Rob om tot een passende oplossing te komen.

AT5 maakte begin april een verhaal over Rob en zijn kapperszaak: