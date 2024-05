Tientallen pro-Palestina demonstranten aangehouden, ME deelt klappen uit

Een groep van tientallen pro-Palestina demonstranten werd ingesloten en gearresteerd door de ME bij de Dam op de hoek van de Kalverstraat. Volgens een woordvoerder van de politie hebben enkele personen zich schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Het gaat onder meer om bedreigingen en vuurwerk afsteken. Inmiddels is de Kalverstraat vrijgegeven.

De groep begon de demonstratie op het Museumplein en verplaatsten zich daarna in de richting van de Dam, waar ook een pro-Israëlactie werd georganiseerd. Onderweg zou er met graffiti gespoten zijn, is er vuurwerk afgestoken en zouden er dus bedreigingen zijn geuit.

De woordvoerder laat weten dat de groep is ingesloten en zijn aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. De groep is met een bus afgevoerd. Aan de andere kant, op de Dam, stonden ook enkele tientallen pro-Palestina demonstranten. Volgens de politie probeerden zij te voorkomen dat bus kon vertrekken. De ME heeft daarom klappen uitgedeeld.

Pro-Israëlactie

Op de Dam werd een pro-Israëlactie georganiseerd door de SGP. Ongeveer honderd mensen waren bij de manifestatie aanwezig, waaronder SGP-leider Chris Stoffer en SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen.