Wordt Rikko Voorberg Amsterdammer van het jaar 2023?

Rikko Voorberg is de initiatiefnemer van de Kas Rouwen en Vieren. De glazen tuinkas is een openbare plek midden op het Mercatorplein waar je kunt rouwen om een dierbare, een kaarsje kunt opsteken en iets kan schrijven aan wie je mist. Er zijn vrijwilligers aanwezig met wie je je rouw kunt delen. Voorberg: ""We zetten de kas neer in de laatste twee weken van december, dan mis je mensen echt het ergst. Dat doen we niet alleen hier maar in nog vijf andere steden en komend jaar mogelijk in 12 steden in het land."

De Kas Rouwen en Vieren is er voor iedereen die het nodig heeft en het is ook een ontmoetingsplek. Voorberg: "Vaak is er in die eerste periode na een verlies, waarin mensen er nog graag over willen praten geen vorm meer om in gesprek te gaan. Het is ingewikkeld als je zo'n pijnlijk onderwerp in een gewoon gesprek inbrengt want ineens is de sfeer dan anders. Maar het is zo belangrijk om rouw ruimte te geven omdat het liefde is. Je rouwt om mensen die je liefhebt."