Wordt Rutger ter Hoeven Amsterdammer van het jaar 2023?

Rutger ter Hoeven is voorzitter van FC Weesp. En dat is meer dan alleen een voetbalclub, het is ook een buurthuis waar mensen samenkomen. Rutger: "Eigenlijk willen we de hele dag hier mensen hebben, in de ochtend hebben we de middelbare school het Vechtstede College die hier hun trainingen doen, in de middag is hier de buitenschoolse opvang voor zo'n 70 a 80 kinderen en in de avond zijn er activiteiten zoals bingo, kaartavonden of een buurtvergadering. We willen hiermee voor verbinding zorgen."