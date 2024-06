Wordt Rishma Khubsing Amsterdammer van het Jaar 2023?

Wie treedt er in de voetsporen van meester Kwame Agyapong-Ntra en wordt de Amsterdammer van het Jaar 2023? Stem nu, bijvoorbeeld op Rishma! Op zondag 23 juni vindt de uitreiking van Amsterdammer van het Jaar plaats in theater DeLaMar.

Rishma Khubsing organiseert sinds 2021 op 3 mei de Nationale herdenking van het Nederlands koloniaal verleden op de Dam. Op die dag worden alle voorouders herdacht die hebben geleden onder de koloniale aanwezigheid van Nederland in 51 landen. Rishma: "In mijn praktijk als klinisch psycholoog en psychotherapeut merkt ik bij mensen nog dagelijks de gevolgen van het kolonialisme in de vorm van intergenerationeel trauma, maar ook in de vorm van discriminatie en racisme."

Quote "Ik hoop dat er door de 3 mei herdenking meer gelijkwaardigheid ontstaat, ruimte voor iedereen" Rishma Khubsing, initiatiefnemer Stichting 3 mei een liefdevol verzoek

Khubsing: "Als kind deden we mee met de Nationale herdenking op 4 mei . Toen dacht ik: waarom de ene voorouder wel herdenken en de andere niet, we zijn toch allemaal gelijkwaardig? Tijdens de herdenking kunnen mensen helen van koloniale gedachten en gedragspatronen die van generatie op generatie onbewust zijn doorgegeven. Het is belangrijk om die ruimte in te nemen. Ruimte voor iedereen. "

Rishma spreekt tijdens de 3 mei herdenking op de Dam - AT5