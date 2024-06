Wordt Helen van der Bilt Amsterdammer van het Jaar 2023?

Wie treedt er in de voetsporen van meester Kwame Agyapong-Ntra en wordt de Amsterdammer van het Jaar 2023? Stem nu, bijvoorbeeld op Helen! Op zondag 23 juni vindt de uitreiking van Amsterdammer van het Jaar plaats in theater DeLaMar.

Helen van der Bilt startte 5 jaar geleden Helen's Free Food Market, aan de Johan van Hasseltweg in Noord. Ze zag dat er dagelijks onnodig veel eten wordt weggegooid, terwijl veel mensen dat voedsel hard nodig hebben. Helen: "Dat ging me echt aan het hart. Elke dinsdag halen er drie bakfietsers eten op bij bakkerijen, winkels en groothandels, we sorteren dat en vanaf twee uur 's middags staat de markt klaar om mensen te ontvangen die het eten gratis mee kunnen nemen. Het mes snijdt aan twee kanten: er wordt voedsel gered en mensen die het nodig hebben worden geholpen met gratis boodschappen."

Quote "Dagelijks wordt er onnodig veel eten weggegooid, terwijl veel mensen het nodig hebben" Helen van der Bilt, oprichter Helen's Free Food Market

Van boer tot klant gaat er in Nederland zo'n 25% van het eten verloren. Daarom heeft Helen ook een voedselcirkel opgericht. : "Een overkoepelend collectief van dat bestaat uit negen van dit soort initiatieven. Zodat we in de toekomst nog meer eten kunnen redden en nog meer mensen kunnen helpen in Amsterdam of misschien wel heel Nederland."

Helen sorteert met vrijwilligers het gratis voedsel voor de klanten - AT5