Nog 36 verdachten vast na demonstratie op de Dam, aantal maakt identiteit niet bekend

Van de 73 verdachten die maandagavond werden aangehouden bij een tegendemonstratie in de buurt van de Dam, zitten er nog 36 vast. Dat meldt de politie aan AT5.

Een deel van de groep verdachten blijft voorlopig vastzitten, omdat hun identiteit niet bekend is bij de politie. De verdachten van wie de politie wel een naam heeft zullen snel weer vrijgelaten worden, aldus een woordvoerder.

De groep stond in de Kalverstraat uit protest tegen een pro-Israëlische demonstratie die de politieke partij SGP op de Dam had georganiseerd. Een deel van de groep werd tegen het eind van de avond ingesloten en aangehouden door de ME. Onder meer voor vernieling en vanwege het verstoren van de openbare orde.

Geweld

De groep werd daarna met een bus van het GVB afgevoerd. Onderweg naar het cellencomplex werd er ook geweld gebruikt: "Agenten zijn geschopt, gekrabd en beledigd", aldus de politie.

Een andere groep demonstranten, die aan de andere kant van de Dam stonden, probeerden de bus tegen te houden. "Er werden fietsen uit rekken getrokken en deze werden voor de bus gegooid." De politie laat weten dat er tegen deze mensen geweld is gebruikt.