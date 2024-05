Verslaggevers uit groep 7 en 8 doen onderzoek naar stambomen in Studio Buurtbazen

OBA en AT5 presenteren het nieuwe programma Studio Buurtbazen, waarin jonge verslaggevers van drie verschillende Amsterdamse basisscholen aan de slag gaan met één onderwerp. Deze keer doen de kinderen uit groep 7 en 8 van basisschool De Nautilus, Polsstok en Poolster onderzoek naar de verschillende stambomen van kinderen uit de klas.

De stamboom van Cheryl (groep 8) van de Poolster in Noord, is terug te vinden in Tuindorp-Oostzaan. ''Eigenlijk komt m'n hele familie uit Tuindorp-Oostzaan: m'n opa, m'n oma, m'n overgrootoma, m'n tante, m'n oom, m'n ouders, eigenlijk iedereen.'' Cheryl duikt de buurt in om meer te weten te komen over haar familiegeschiedenis. Ze gaat langs bij haar (overgroot)oma Tiny en neemt haar opa Pieter mee naar een museumwoning in Tuindorp, waar de tijd heeft stilgestaan.

Quote "Ik ben in China geboren. Toen werd ik geadopteerd door m'n Nederlandse ouders en heb ik hun stamboom erbij gekregen.'' Yunqi van De Nautilus

Yunqi van De Nautilus heeft twee stambomen. Hoe dat precies zit vraagt verslaggever Tim in een diepte-interview met Yunqi. ''Ik ben in China geboren en toen ben ik te vondeling gelegd en heeft iemand me gevonden en naar een weeshuis gebracht. Daar leefde ik drie jaar en toen werd ik geadopteerd door m'n Nederlandse ouders en heb ik die stamboom van hun er dus bijgekregen.''

Lesbrief Studio Buurtbazen heeft speciaal voor docenten een lesbrief ontwikkeld zodat kinderen in de klas aan de slag kunnen met het onderwerp. Download hier de lesbrief en het instructieblad.

De Poolster - Studio Buurtbazen AT5

Op zoek naar je stamboom En hoe zit het met de stambomen in Zuidoost? Verslaggever Manicha van De Polsstok zet haar klasgenoten aan het werk om op zoek te gaan naar hun stamboom in het Stadsarchief. Maar niet alle klasgenoten komen meer weer te weten via dit archief. Manicha legt uit dat je voorouders wel uit Amsterdam moeten komen. Ze heeft nog een tip. ''Als je niets kunt vinden over je stamboom, dan kun je ook een boek opzoeken op de site van de OBA. Ik heb bijvoorbeeld een boek opgezocht over Suriname en ik heb best wel wat leuke boeken gevonden.'' Ook Jildau van basisschool de Nautilus duikt de archieven in. Ze gaat langs bij het Stadsarchief en ontmoet daar genealoog Harmen Snel. Ze vraagt hem het hemd van het lijf over familiewapens. Lezen Er zijn genoeg boeken over beroepen te vinden bij de OBA. Check de recensie van Josefien over het boek 'Spijkerzwijgen' op YouTube.

De Polsstok - Studio Buurtbazen AT5

