Ombudsman weerlegt kritiek over rapport Nobelhorst

RPO

Het rapport van de ombudsman over participatie in Almere Nobelhorst is niet eenzijdig. Dat schrijft ombudsman Munish Ramlal zelf in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Almere.

Begin deze maand reageerden burgemeester en wethouders hard op een rapport van de ombudsman van de Metropoolregio Amsterdam. Hij kreeg een veeg uit de pan over de manier waarop hij zijn onderzoek heeft aangepakt. Ook bemoeide het college zich met zijn werkwijze.

Het gaat om het rapport 'Hoe de stem van bewoners in Nobelhorst steeds minder waard bleek'. Daarin had de ombudsman harde kritiek op de gemeente. Volgens hem werd op verschillende momenten de invloed van de bewoners ingeperkt.

Daarnaast is het volgens de ombudsman verwarrend dat buurtschappen in Nobelhorst in de ogen van de gemeente vooral bedoeld zijn voor de sociale cohesie, maar dat ze vervolgens wel aanspreekpunt voor participatievraagstukken zijn.

Sensationeel

Maar het college was het daar niet mee eens. Volgens de burgemeester en wethouders bedreef de ombudsman sensationele journalistiek en was het rapport eenzijdig gevoed door individuele uitspraken uit gesprekken met bewoners. Het college adviseerde de ombudsman om in toekomstige onderzoeken een meer feitelijke aanpak te hanteren.

De ombudsman reageert in een brief op deze kritiek van het college. Volgens hem klopt het niet dat het rapport eenzijdig is gevoed door individuele uitspraken uit gesprekken met bewoners. "De ombudsman heeft de betrokken ambtenaren en de wethouder (uitgebreid) gesproken en hen in het rapport nadrukkelijk aan het woord gelaten", schrijft hij.

Wat is een ombudsman?

Een ombudsman helpt inwoners van een gebied als die problemen ervaren met de overheid. In dit geval gaat het om de Ombudsman voor de Metropoolregio waar Almere ook onder valt.

Ook geeft het college volgens de ombudsman geen voorbeelden van fouten die zouden bewijzen dat de aanpak van de ombudsman niet feitelijk genoeg was. "In toekomstige rapporten zullen wij echter meer aandacht besteden aan het verantwoorden van onze methodologie, om misverstanden achteraf te voorkomen."

Sneller

Verder is de ombudsman blij dat de gemeente zich in een aantal punten wel kan vinden en dat het college drie tips meeneemt in de evaluatie van de buurtschappen.

Wel wil hij weten op welke manier deze aanbevelingen een serieuze plek krijgen. "Verder hopen we dat de evaluatie leidt tot een structurele verbetering van de verhoudingen en tot meer duidelijkheid over de rol van de buurtschappen en hun besturen."