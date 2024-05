Kritiek op Afvalzorg vanwege opslag as in buitenlucht

7b289270-24b7-39ea-8278-d7e8d070b07b RPO

Het bedrijf Afvalzorg aan de Zeeasterweg bij Lelystad overtreedt de wet door in de open lucht bodemassen op te slaan die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Dat zegt gerechtelijk deskundige Cor Coenrady, die gespecialiseerd is in de Omgevingswet. Afvalzorg is volgens hem verplicht om het materiaal in een afgesloten ruimte te bewaren. Het bedrijf zelf denkt daar anders over en is dat voorlopig niet van plan.

Bodemas is as dat overblijft na verbranding van huisvuil. Hierin zitten onder meer zware metalen die een risico kunnen vormen voor de gezondheid. Dit kan bijvoorbeeld wanneer het as vanuit een opslagplaats verstuift naar de omgeving.

'Afvalzorg had dit al jaren kunnen weten'

Om verstuiving te voorkomen staat in de wet dat dergelijke goederen in een afgesloten ruimte moeten worden opgeslagen. In de Omgevingswet, die sinds 1 januari 2024 van kracht is, is die bepaling aangescherpt, maar volgens Coenrady staat het al sinds 2018 zwart op wit en had Afvalzorg dat ook kunnen weten.

De gerechtelijk deskundige wijst daarnaast naar de specifieke zorgplicht die het bedrijf heeft. Ook die regel, gebaseerd op het Europees recht, dwingt het bedrijf om de omgeving en omwonenden zo goed mogelijk tegen gevaren te beschermen. Daarvoor moeten de Best Beschikbare Technieken (BBT) worden gebruikt. Voor stuifgevoelige goederen zoals bodemas wordt inpandige opslag, zoals bijvoorbeeld een loods, als Best Beschikbare Techniek gezien.

Toch heeft de stortplaats aan de Zeeasterweg niet zo'n loods. De bodemassen liggen er in de buitenlucht. Volgens directeur Mark Vaal heeft dat te maken met het feit dat de Omgevingswet nog vrij nieuw is, en dat de interpretatie ervan verschilt. Hij erkent wel dat de regeling al vanaf 2018 bekend is, en hij kan geen antwoord geven op de vraag waarom er tot nu toe niets mee is gedaan.

Bewoners op het verkeerde been gezet

Overigens was Afvalzorg tijdens een recente bijeenkomst met omwonenden over uitbreiding van de stortplaats, niet duidelijk over de opslag van bodemassen. Tegen aanwezigen werd gezegd dat dat materiaal niet wordt gestort in Lelystad. Eigenlijk werd bedoeld: we slaan het niet voor altijd op, maar het ligt wel tijdelijk op ons terrein.