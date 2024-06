Straten rond ARTIS op 7 juni afgesloten voor het KinderBeestFeest

Het KinderBeestFeest in ARTIS kom er weer aan. Meer dan 300 ambulance-, brandweer en defensievoertuigen rijden op 7 juni met loeiende sirenes naar de dierentuin. Ze vervoeren kinderen met een chronische ziekte, een beperking of een specifieke zorgvraag naar ARTIS. Daarom zijn verschillende straten rondom de dierentuin die dag afgesloten.

Het evenement wordt georganiseerd door een grote groep vrijwilligers. Eén van hen is Fanny Schutte, die al jaren meehelpt tijdens de dag. ''Het mooie aan het feest is de saamhorigheid die ontstaat, de verbinding, de emoties en de blije gezinnen die je ziet", vertelt ze.

"Het KinderBeestFeest wordt georganiseerd voor kinderen met een beperking of zorgbehoefte", legt Iris Kuethe van de organisatie uit. Samen met hun ouders, broertjes en zusjes worden zij door ziekenhuizen en instellingen uitgenodigd voor een exclusieve avondopening in ARTIS.

Het Verkeer ruilt deze week de bouwplaats in voor een hele andere locatie, namelijk ARTIS. De dierentuin is op 7 juni het decor van het KinderBeestFeest.

Quote

Daarnaast wordt de Anne Frankstraat ter hoogte van de Latjesbrug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. En tenslotte wordt tram 14 omgeleid tussen 16.00 en 23.00 uur, tussen het Alexanderplein en het Rembrandtplein via het Frederiksplein.

Ook geldt er tussen 12.00 uur een parkeerverbod aan beide zijden van de Plantage Middenlaan, Plantage Kerklaan, Plantage Doklaan, Henri Polaklaan en de Plantage Parklaan. ''Dan moet je echt zorgen dat je auto weg is, anders wordt die weggesleept,'' vertelt Kuethe.

ARTIS sluit vrijdag een uur eerder dan normaal, om 17:00. Bezoekers kunnen het park dan nog rustig verlaten. Het parkeerterrein kan je alleen verlaten via de Plantage Doklaan.

Wie op vrijdagmiddag 7 juni de grote groep hulpverleningsvoertuigen naar Artis ziet rijden, hoeft niet te schrikken. ''Kom vooral kijken en zwaaien naar de kinderen die langskomen. Want het zijn echt VIP's,'' vertelt Koco. Kuethe, Schutte en Koco hebben hiervoor een mooi motto, in koor roepen zij: "Niets aan de hand, maar ga wel aan de kant! En wel even zwaaien, hè"