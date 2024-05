Kunstpaus en ‘cultuurfixer’ Rob Malasch laat creatief bolwerk Paradiso herleven

Kunst en cultuur in Amsterdam; het dreigt allemaal zó dichtgeregeld en saai te worden, dat Kunstpaus en zelfbenoemd 'cultuurfixer' Rob Malasch de knuppel in het hoenderhok gooit. Resultaat is een creatief en volslagen ongeleid programma vanuit Paradiso, vanavond te zien op AT5. "We gooien weer wat peper in de pap van de kunst."

Oké, Rob Malasch (zelf 77 jaar oud "en desondanks forever young") geeft toe dat hij moet oppassen dat hij niet overkomt als "een oude lul die vindt dat het vroeger allemaal beter was." Maar god, wat verlangt ie af en toe terug naar de jaren '70 en '80 in Amsterdam, toen bijna alles op het gebied van kunst en creativiteit mogelijk was. "Het was een vrijplaats en een creatief bolwerk, om het in clichétermen te zeggen. Daarmee wil ik niks afdoen aan wat jonge kunstenaar en creatievelingen tegenwoordig voor elkaar krijgen, want elke generatie heeft in potentie grote kracht. Maar daar moet dan wel een platform voor zijn."

Fantastische locatie

En dus geeft Malasch (die onder meer journalist en galeriehouder is geweest) in de kleine zaal bovenin Paradiso het goede voorbeeld; met oude bekenden en een paar nieuwe spelers uit de wereld van verschillende kunstvormen, muziek, mode en zelfs de culinaire hoek. "Het is een fantastische locatie waar ik de Amsterdamse makers zelf centraal wil stellen, en waar we uitgaan van hun kwaliteiten. Zonder regels en dikke subsidies. Ambtenaren kunnen wel denken dat ze van alles kunnen regelen en controleren, maar dan blijkt kunst een merkwaardig fenomeen te zijn. Hoe meer regels, hoe harder de tegenbeweging vanuit de creatieven."

Ongeregeld is het zeker, De Kunstpaus. Malasch tart nogal wat wetten van het maken van tv-programma's. "Ik ben blij dat AT5 de moed heeft om dit uit te zenden." In het programma komen - onder meer en in willekeurige volgorde - een cross-over met Mieke Stemerdink en een klassiek strijkerskwartet, horsmakreel en sushi uit IJmuiden, gordijnen voor de buitenkant van een gebouw en de punkgeneratie voorbij. Het is zoals kunstenares Marlene Dumas ooit zei over Malasch: "Je weet nooit wat Rob precies aan het doen is."

De Kunstpaus is vanavond, dinsdag 28 mei, om 20.15 uur te zien op AT5, en is later terug te kijken op deze site.