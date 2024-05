Politie zoekt twee vrouwen die doorreden na ernstig scooterongeluk in Noord

Het ongeluk gebeurde rond 16.30 uur tussen twee scooterrijders op de kruising van Koopvaardersplantsoen met het Barkpad in Noord.

Agenten troffen de jongen gewond op straat aan. Hij was niet aanspreekbaar en is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij droeg wel een helm.

Signalementen

Getuigen zagen twee vrouwen na het ongeluk wegrijden. De politie is op zoek naar hen en heeft een signalement vrijgegeven. Zo reden ze op een grijze Vespa met krassen aan de zijkant. Ook is het windscherm van het voertuig kapot. Een vrouw had een wit vest aan, de ander droeg een hoofddoek.

Na het ongeluk reed het duo in de richting van de Schoenerstraat onder het viaduct van de Kamperfoelieweg door.

De politie vraagt mensen die meer over de vrouwen weten contact met ze op te nemen. Ook getuigen van het ongeluk wordt gevraagd zich te melden. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet bekend.