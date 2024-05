Verdachte aangehouden voor drie gewapende overvallen op supermarkten in West

De eerste van de drie overvallen vond plaats op 15 mei in een Albert Heijn aan de Jan van Galenstraat. De andere twee overvallen speelden zich afgelopen zaterdag af: eerst in de Jan Evertsenstraat en later (opnieuw) in de Albert Heijn aan de Jan van Galenstraat. Volgens de politie wist hij bij twee van de drie overvallen buit te maken.

De man werd gisteren op zijn woonadres in Amsterdam opgepakt. In de woning vonden agenten een vuurwapen. Het OM oordeelt later over het vervolg van zijn strafproces.