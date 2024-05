90 jaar en een wereldrecord boksen in het Olympisch Stadion: "Gaat prima met een rollator"

De stad is een nieuw wereldrecord rijker: bijna driehonderd 65-plussers die tegelijk hun vuisten in de lucht werpen in het Olympisch Stadion. Het Nationaal Ouderenfonds organiseerde een recordpoging luchtboksen om ouderen te stimuleren om te blijven bewegen. "Iedereen kan boksen, zelfs op een rollator."

Met grote touringbussen kwamen de oudere sporters aan bij het Olympisch Stadion. Sommigen komen in een rolstoel of met behulp van een rollator. Of ze een beetje getraind hebben voor vandaag? "Jazeker", zegt een bokser van 82. "We willen dat record halen."

Na een half uur in de lucht meppen onder leiding van oud-bokser Arnold Vanderlyde, sleepten de 288 sporters uiteindelijk het record binnen. "Er loopt heel wat talent rond", vertelt Vanderlyde na afloop. "Bewegen is zo belangrijk. Vooral in het boksen. Als je blijft bewegen, is de kans dat je geraakt wordt het kleinst."