Brobbey en Bergwijn enige Ajacieden in EK-selectie van Koeman

Ronald Koeman neemt Ajacieden Brian Brobbey en Steven Bergwijn mee naar het EK in Duitsland. Bij de selectie van Oranje zaten op de afgelopen eindtoernooien meer Ajacieden, maar de bondscoach heeft alleen de twee aanvallers opgenomen in de selectie.

In de voorselectie waren Brobbey en Bergwijn ook de enige Ajacieden. Waar Brobbey een goed seizoen kende, in een Ajax dat op z'n zachtst gezegd matig draaide, had Bergwijn meer moeite. In 43 wedstrijden voor Ajax scoorde Brobbey 22 keer en gaf hij twaalf assists. Bergwijn wist in 31 wedstrijden dertien keer te scoren en vijf keer een assist te geven.

Ajax is dit eindtoernooi geen hofleverancier, dat is verrassend Liverpool geworden met drie spelers. Feyenoord en PSV leveren beide ook twee spelers aan. In de selectie van Koeman zitten wel meer spelers met een Ajax achtergrond: Daley Blind (Girona FC), Ryan Gravenberch (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern München) en Frenkie de Jong (FC Barcelona) en jeugdspeler Donyell Malen (Borussia Dortmund). Er zitten ook nog twee Amsterdammers in de selectie dat zijn Xavi Simons (RB Leipzig) en Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen).

Het Nederlands elftal begint het EK in Duitsland op 16 juni met een wedstrijd tegen Polen. Daarna volgen duels met Frankrijk (21 juni) en Oostenrijk (26 juni). In de aanloop naar het eindtoernooi oefent Oranje tegen Canada (6 juni) en IJsland (10 juni). Beide interlands worden gespeeld in De Kuip.