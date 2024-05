Dode op Schiphol na incident met draaiende vliegtuigmotor

Een persoon is op Schiphol om het leven gekomen na een ongeluk met een motor van een vliegtuig. De persoon kwam volgens de Koninklijke Marechaussee terecht in een draaiende vliegtuigmotor. De Marechaussee doet onderzoek.

Bij het ongeluk is een KLM Cityhopper betrokken, een kleinere variant van de vliegmaatschappij waar 88 tot 100 en 132 stoelen in kunnen. Het ongeluk vond plaats op een van de platformen van Schiphol, vlak voordat het toestel zou gaan vertrekken naar het Deense Billund door te beginnen met taxiën. De Marechaussee laat weten dat alle passagiers en medewerkers van de betreffende vlucht inmiddels van boord zijn gehaald en worden opgevangen.

Er is nog niets bekendgemaakt over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer. Of het om een ongeluk gaat of dat er sprake is van zelfdoding wordt nog onderzocht. Drie onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn bij de luchthaven aanwezig voor het onderzoek.

Schiphol laat in een reactie weten dat 'er vandaag een afschuwelijk incident is geweest waarbij een persoon in een vliegtuigmotor is beland'. "Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en we hebben zorg voor de passagiers en collega’s die dit hebben gezien. De Koninklijke Marechaussee voert momenteel onderzoek uit."