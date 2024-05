Twee maanden cel en taakstraf voor geweldplegers bij UvA-demonstraties

Drie verdachten rondom de UvA-demonstraties van afgelopen weken moesten vandaag voor de rechter verschijnen. Het gaat om drie losse 'snelrechtzaken', waarvan er één ging over de vernielingen in het ABC-gebouw van de UvA op de Roeterseilandcampus. De andere twee gingen onder andere over het gooien van stenen naar politie bij de bezetting van het Binnengasthuisterrein. Eén demonstrant kreeg van de rechter twee maanden celstraf, een andere 60 uur taakstraf. De zaak van een derde demonstrant werd uitgesteld.

De grote vraag die centraal stond in het proces rond de vernielingen op de Roeterseilandcampus was: is de 35-jarige Jordaans-Palestijnse asielzoeker Samer A. de zwartgeklede man die zichtbaar op beeld onder andere een koffiezetapparaat sloopt en televisieschermen kapotslaat? Postuur en unieke kledingcombinatie Volgens de rechter is het antwoord op deze vraag 'ja'. Ondanks dat de Samer A. zijn gezicht op het filmpje zou hebben bedekt, is de rechter van mening hem te kunnen herkennen aan zijn postuur en unieke combinatie van kleding, die A. ook droeg tijdens de aanhouding. Om zijn gezicht te bedekken droeg hij op de filmpjes een zwarte bivakmuts en een pet. Bij de aanhouding van A. werd ook een bivakmuts gevonden in zijn zak. Daarnaast zou A. zich hebben verzet tegen de aanhouding door weg te rennen, om zich heen te slaan richting de agenten en bijtende bewegingen hebben gemaakt richting een arm van een agent.

A. ontkende niet dat hij zich heeft verzet tegen agenten, maar stelt dat het nooit zijn intentie is geweest. De agenten waren in burger en A. wist naar eigen zeggen niet dat het politiemensen waren. "Ik was aan het protesteren op de Dam met een groep, toen de groep begon te rennen. Uit instinct rende ik mee, totdat ik van achteren werd gegrepen. Ik wist niet dat het politie was." Verder ontkende A. de man te zijn op de beelden. Volgens zijn advocaat kon A. dan ook niet worden herkend op basis van zijn gezicht, doordat het gezicht van de man bedekt is. Alleen afgaan op kleding, houding en postuur zou onbetrouwbaar zijn. Toch legde de rechter A. twee maanden celstraf op, waarbij de twee weken die hij al vast heeft gezeten eraf worden gehaald. Volgens de rechter stopte A. namelijk niet met het verzet toen hij de politiebus zag. Samer A. heeft twee weken om in hoger beroep te gaan. Voorzitter Centrale Studentenraad De tweede zaak betrof de 22-jarige Noah P., student aan de UvA en voorzitter van de Centrale Studentenraad. Eerder wilde P. niet zeggen hoe hij heette tegen de rechter, en moest hij in de cel zijn zaak afwachten. Waarom hij zijn naam niet wilde zeggen, had volgens P. te maken met de 'criminalisering van demonstranten'.

P. heeft tijdens de vorige zaak bekend dat hij op 8 mei, tijdens de demonstraties op het Binnengasthuisterrein van de UvA, met een brandblusser en een waterpistool gevuld met verf heeft gespoten richting de ME. Hij wordt verder nog verdacht van het gooien met stenen, maar dat ontkent hij. Zijn advocaat pleitte er dan ook voor om nog de getuigen te horen, die zeggen dat hij dit wel heeft gedaan. De rechter: "Over of u stenen heeft gegooid is veel discussie geweest. Ik kan niet zeggen dat u wordt vrijgesproken. Uw advocaat wil de getuigen horen en dat recht heeft hij. Ik kan daarom nu niet tot een oordeel komen." De student moet later terugkomen op zitting. Hij hoeft dat niet meer af te wachten in de gevangenis, nu hij zijn identiteit bekend heeft gemaakt.

Als laatste was de 33-jarige Syrisch-Palestijnse Hanibal T. aan de beurt. Hij werd schuldig bevonden van het gooien met stenen naar de politie tijdens de bezetting van het Binnengasthuisterrein. Volgens hemzelf heeft hij nooit met stenen gegooid. Hij zou spontaan langs het protest zijn gekomen en door zijn achtergrond de noodzaak hebben gevoeld om mee te demonstreren met de studenten. "Ik wil niet in aanraking komen met geweld in verband met mijn gezondheid", zegt hij via zijn tolk in het Arabisch. "Ik was binnen aan het helpen met koffie en thee uitdelen, en toen ik buiten kwam, werd ik direct gearresteerd." Volgens de rechter is het echter wel bewezen dat T. met stenen gooide, op basis van een verklaring van een agent. "Na aanvullende vragen aan deze agent is er een gedetailleerd verhaal uitgekomen. Dat is een geloofwaardig verhaal en er staan heldere foto's van u in het dossier." Hanibal T. krijgt van de rechter een taakstraf van 60 uur, met 30 uur voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. "Omdat u een 'first offender' bent en als stok achter de deur", zo eindigt de rechter haar uitspraak.