Horlogeverkoop loopt uit op steekpartij: twee gewonden

Op het Willem Dudokhof in Diemen zijn twee personen even voor middernacht slachtoffer geworden van een steekpartij. Zij werden beide met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en zijn inmiddels weer ontslagen. "We hebben inmiddels in een woning in Diemen een verdachte aangehouden", laat een woordvoerder van de politie deze ochtend aan AT5 weten.