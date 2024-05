Nieuw-West krijgt 4 miljoen euro voor veiliger en groener stadsdeel: "Te lang verwaarloosd"

Om te investeren in het stadsdeel wordt er ingezet op extra middelen. Zo komen er meer straatcoaches om bewoners en ondernemers zich veiliger te laten voelen en jeugdoverlast te verminderen. Er worden daarnaast meer 'flexibele teams' ingezet, zodat acute problemen in de openbare ruimte snel worden aangepakt.

Dat het geld hard nodig is bleek uit de laatste cijfers van de monitor Wonen in Amsterdam. De buurttevredenheid en de leefbaarheid in algemene zin, werd in Nieuw-West het laagst beoordeeld in de stad. "Nieuw-West is te lang verwaarloosd en verdient meer middelen en aandacht. We zijn daarom blij met de extra inzet van het college voor de bewoners van ons stadsdeel", vertelt Ünver.

"We kiezen voor stevige maatregelen in gebieden waar de uitdagingen het grootst zijn"

Ook wordt er ingezet op de verbindende factor: er wordt geïnvesteerd in de verbetering van ontmoetings-, speel- en beweegruimte, om bewoners meer mogelijkheden te geven om te bewegen. Nieuw-West wil de sociale cohesie versterken. "We stimuleren de programmering in het Schinkelkwartier om bewoners meer bekend te maken met de nieuwe wijk."

In totaal zullen er vijftig onveilige locaties worden aangepakt, om zo de verkeersveiligheid te vergroten. Tot slot zullen er een aantal pleinen worden vergroend en zal hier meer (culturele) programmering aan worden geboden.

Volgens de stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West is het cruciaal om de basis in het stadsdeel op orde te brengen. "Voor de besteding van de extra middelen hebben we gekeken naar structurele en zichtbare verbeteringen voor bewoners en ondernemers. We kiezen voor stevige maatregelen in gebieden waar de uitdagingen het grootst zijn."