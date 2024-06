Politiek nl Voor de één biedt Europa kansen, voor een ander zit het in de weg: ''Machteloos gevoel''

Voor de één betaalt Europa een deel van de rekening, voor de ander zitten de regels vanuit Brussel alleen maar in de weg. Al lijkt de EU soms ver weg, de invloed van Europa is in Amsterdam wel degelijk merkbaar. AT5 ging langs bij visboer Nico Kras op Kattenburgerplein en op het Centraal Station.

Op 6 juni mag er weer gestemd worden voor het Europees Parlement, maar wat voor invloed heeft de Europese samenwerking op de stad? Bij visboer Nico Kras zit Europa in de weg. Door een aanbesteding kan hij voor zijn viskar geen vergunning voor onbepaalde tijd krijgen. De EU vindt dat jonge ondernemers ook de kans moeten krijgen om een viskar te bezitten. "In het verleden ging een kiosk of kar van vader op zoon. Je mocht het zelf regelen. Nu is het zo dat je totaal geen inspraak hebt vanwege de nieuwe regels", vertelt Kras. Deze aanbestedingsregel geld niet alleen voor viskarren maar meerdere ondernemers en maatschappelijke initiatieven hebben te maken met deze Europese wetgeving.

Quote "Hier is Europa wel echt te voelen" Harro Homan - regiodirecteur ProRail

Ook bij de verbouwingen op het Centraal Station is de invloed van EU te zien. ''Hier is Europa wel echt te voelen,'' vertelt ProRail regiodirecteur Harro Homan tijdens een spitsuur van internationale treinen. Afgelopen jaar heeft ProRail 70 miljoen euro ontvangen van het Europees financieringsprogramma (CEF Transport) om Centraal Station op te knappen. Dit geld wordt onder andere gebruikt om de Oost-tunnel breder en lichter te maken, hierdoor kunnen er ook nieuwe winkels komen. Verder zijn er werkzaamheden aan het spoor en het perron om meer reizigers te kunnen ontvangen. Volgens Homan is dit hard nodig want het station ontvangt dagelijks 200.000 reizigers en het verwacht te groeien naar 275.000 reizigers in 2030. De invloed van de Europese samenwerking op de stad is dus tweeledig. Deze voorbeelden laten zien hoe de Europese samenwerking direct doorwerkt in het dagelijks leven in de stad.

Europees Parlement Het Europees Parlement is verantwoordelijk voor het goedkeuren, wijzigen of verwerpen van wetgeving die Europese lidstaten vaak inwerken in hun eigen wetgeving. Verder houdt het Europees Parlement toezicht op andere EU-instellingen zoals de Europese Commissie en hebben zij mede-zeggen over de EU-begroting. Dit is bepalend voor waar het geld aan wordt uitgegeven. Het Europees Parlement is de enige instelling van de Europese Unie waar burgers voor mogen stemmen. Dit gebeurt elke vijf jaar. Dit jaar is er ruimte voor 720 parlementariërs, waarvan 31 Nederlanders. Dit zijn er vijf meer dan bij de vorige verkiezingen in 2019, vanwege de Brexit en de groei van de Nederlandse bevolking. 6 juni kunnen Nederlanders hun voorkeurstemmen uitbrengen voor een kandidaat van een bepaalde politieke partij. De kandidaten met de meeste stemmen hebben de grootste kans om verkozen te worden. De gekozen parlementariërs komen in één van de zeven fracties die verenigd zijn aan de hand van politieke overtuiging.