O&S: GroenLinks-PvdA grootste in Amsterdam bij Europese verkiezingen, PVV wint flink terrein

Volgens een zojuist uitgebrachte peiling van Onderzoek & Statistiek (O&S) voor de Europese verkiezingen van 6 juni heeft GroenLinks-PvdA flink aan Amsterdamse stemmen ingeleverd ten opzichte van vijf jaar geleden. De PVV en Volt lijken juist fors terrein te winnen in de in de stad.

Ondanks het verlies voorspelt O&S dat GroenLinks-PvdA met 32,1 procent wel veruit de grootste blijft in Amsterdam, maar dat aandeel is een stuk kleiner dan de 44 procent van de stemmen die ze in 2019 gezamenlijk hadden. Dat was destijds een flinke stijging ten opzichte van de verkiezingen van twee jaar geleden, toen de partijen samen 29,8 van Amsterdamse stemmen binnenhaalden.

Ten opzichte van de afgelopen verkiezingen blijft het aantal stemmers in Amsterdam stabiel voor GroenLinks-PvdA. In november werd de partij met 33,8 procent van de stemmen de grootste in de stad.

Tijdens die laatste verkiezingen hadden de partijen nog hun eigen lijst. GroenLinks kreeg toen 23 procent van de stemmen in Amsterdam, de PvdA 21 procent. Sinds oktober vorig jaar werken de partijen samen.

Volt en PVV

Volgens de peiling wordt GroenLinks-PvdA op afstand gevolgd door Volt, dat het voor nu met 12,8 procent van de stemmen moet doen. Die uitslag zou voor de partij een verdubbeling betekenen, want vijf jaar geleden kreeg Volt 5 procent van de stemmen in Amsterdam.