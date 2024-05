Amsterdam Science Park campus: "Verborgen parel"

Amsterdam Science Park werd ooit door Burgemeester Van der Laan "een verborgen parel" genoemd. Hoe kijken studenten zelf naar de campus? En wat vinden onderzoekers, kwartiermakers en ondernemers van de plek? Bouw Woon Leef zoekt het uit.

De campus aan de rand van Watergraafsmeer is tijdens de lessen vrij rustig te noemen en het sportveldje op het terrein ziet er zelfs verlaten uit. "Het is vrij afgelegen. In de avond vind ik het soms niet chill om in mijn eentje hier te lopen", vertelt een student. Maar er is meer leven op Amsterdam Science Park dan je misschien in eerste instantie zal denken. "Er gebeurt hier eigenlijk best veel voor het brede publiek, de Amsterdammers", geeft kwartiermaker Annika Fulop aan.

Quote "Mijn buurman woont twee straten verderop en heeft nog nooit van Science Park gehoord" Dick Spanjer - horecaondernemer

Zo zegt ook Dick Spanjer, horecaondernemer op het terrein. "Er wordt hier veel bijgebouwd." Hij ziet zijn lunchroom steeds voller worden. "Het wordt drukker en drukker. We knallen hier er elke dag uit." Maar hij ziet ook dat veel Amsterdammers helemaal niet bekend zijn met het Science Park. "Mijn buurman woont twee straten verderop en heeft nog nooit van Science Park gehoord", vertelt hij.

Quote "Dit is waar de nieuwe wetenschap ontwikkeld wordt" Willem van Winden - onderzoeker Hogeschool van Amsterdam

De campus staat bekend om de innovatie en wetenschap. "Er zijn grote problemen in de wereld en daar is veel technologie en kennis voor nodig en die kennis zit hier", vertelt onderzoeker Willem van Winden. "Dit is waar de nieuwe wetenschap ontwikkeld wordt." Het terrein is meer dan alleen maar voor werk en studenten. "We werken eraan om dat wat hier het gehele jaar door plaatsvindt zichtbaarder te maken," vertelt Fulop. Maar Amsterdam Science Park voor alle Amsterdammers bekender maken, is nog een uitdaging. "We hebben daar inderdaad nog stappen in te zetten."

Docu: Campus in de Stad Meer weten over campus en innovatie in de stad? Kijk dan naar de nieuwe Bouw Woon Leef docu: Campus in de Stad